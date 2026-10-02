U periodu od 26. septembra do 2. oktobra ove godine, Oružane snage Ruske Federacije izvele su jedan masovni udar i sedam grupnih udara.

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Ove operacije su rezultirale pogocima po logističkim i telekomunikacionim centrima, energetskim postrojenjima, transportnoj i lučkoj infrastrukturi koju koriste Oružane snage Ukrajine, vojnim aerodromima i skladištima municije.

Jedinice grupe trupa "Sever" su tokom protekle nedelje oslobodile naselja Petropavlovka, Lozova, Hripuni, Krejdjanka, Šabeljno, Nesterno, Rubljeno, Visoka Jaruga, Gračovka i Serdobino u Harkovskoj oblasti, naselja Marjino, Ulanovo, Tolstodubovo i Mala Ribica u Sumskoj oblasti.

Takođe, neutralisale su više od 2.000 neprijateljskih vojnika, 21 oklopno borbeno vozilo, 144 motorna vozila, četiri artiljerijska sistema, dva borbena vozila višecevnih raketnih sistema "grad" i 11 stanica za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 1.510 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 13 oklopnih borbenih vozila, 86 motornih vozila, devet artiljerijskih sistema i pet stanica za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 1.360 ukrajinskih vojnika, devet oklopnih borbenih vozila, 164 motorna vozila i deset artiljerijskih sistema.

Jedinice grupe trupa "Centar" su tokom ove nedelje oslobodile naselja Novovodjano i Veselo Polje u DNR i eliminisale su preko 3.125 pripadnika ljudstva OSU, 17 oklopnih borbenih vozila, 74 motorna vozila, sedam artiljerijskih sistema i osam stanica za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" oslobodile su naselje Jegorovka u Zaporoškoj oblasti i eliminisale su više od 1.740 ukrajinskih vojnika, 13 oklopnih borbenih vozila, 55 motornih vozila i pet artiljerijskih sistema.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 220 pripadnika ukrajinske vojske, jedno oklopno borbeno vozilo, 74 motorna vozila, artiljerijski sistem i sedam stanica za elektronsko ratovanje.

U periodu od 26. septembra do 2. oktobra 2026. godine, sistemi PVO oborili su 37 navođenih avio-bombi, četiri projektila raketnih sistema HIMARS, četiri krstareće rakete "Flamingo" i 5.031 bespilotnu letelicu.

(RT Balkan)