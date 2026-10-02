Politika

„PO KRATKOM POSTUPKU“ DO VLASTI

В.Н.

02. 10. 2026. u 19:02

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IDEOLOG blokaderskog terora, kandidat studentske liste i jedan od najbrutalnijih zagovornika nasilja u Srbiji, Jovo Bakić ponovo je u javnom nastupu iskoristio priliku da najavi krvavi scenario nakon okončanja izbornog ciklusa.

„ПО КРАТКОМ ПОСТУПКУ“ ДО ВЛАСТИ

Foto: Printscreen

Zato se postavlja jednostavno pitanje: ako neko godinama govori o jurnjavi po ulicama, batinama, „prženju“, revoluciji i suđenju „po kratkom postupku“, šta tačno podrazumeva pod demokratskom smenom vlasti i poštovanjem institucija i da li je to alternativa koja se nudi građanima Srbije? 

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