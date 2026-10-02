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NOVI SAD PEVAO UZ LEGENDU NARODNE MUZIKE: Milanče Radosavljević nastavio turneju "Od Valjeva do Loznice" (FOTO)

Dušan Cakić

02. 10. 2026. u 21:30

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LEGENDARNI pevač Milanče Radosavljević nastavio je turneju "Od Valjeva do Loznice" večeras koncertom u prepunoj hali "Spens" u Novom Sadu.

НОВИ САД ПЕВАО УЗ ЛЕГЕНДУ НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Миланче Радосављевић наставио турнеју Од Ваљева до Лознице (ФОТО)

Foto: Novosti

Uz njegove dobro poznate pesme, publika različitih generacija evocirala je uspomene i emocije koje njegove melodije nose decenijama.

Foto: Novosti

Za mnoge je koncert bio više od muzičke večeri – povratak pesmama uz koje su odrastali, voleli, slavili i tugovali.

Foto: Novosti

Turneja se nastavlja širom Srbije, a sledeći koncert zakazan je za 15. oktobar u hali „Čair“ u Nišu.

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