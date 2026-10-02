Svet

UKRAJINCI PRIZNALI - RUSI NEZAUSTAVLJIVO NAPREDUJU: Karta brzinski prekrojena, Dobropolje pred padom (MAPA)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

02. 10. 2026. u 00:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINSKA neprofitna organizacija "Dipstejt" ažurirala je svoju dobru poznatu mapu, priznavši rusko napredovanje kod Ševčenka i Bilickog, te su ruske trupe dospele na samo nekoliko kilometara od Dobropolja.

УКРАЈИНЦИ ПРИЗНАЛИ - РУСИ НЕЗАУСТАВЉИВО НАПРЕДУЈУ: Карта брзински прекројена, Добропоље пред падом (МАПА)

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Dobropolje je mesto od ključnog značaja za Ukrajince i za Ruse je do sada predstavljao neosvojivu tvrđavu. Nepristupačan teren, kuće, podrumi, tuneli godili su do sada Ukrajincima, koji su ovo mesto branili.

Prema podacima "Dipstejta" od 30. septembra, 21.54 časa, Rusi su napredovali kod Ševčenka i Bilickog. 

dipstejt mapa

Podaci Dipstejta

Ova klešta bi trebalo da se spoje kod Dobropolja i tu izvedu završni udarac ukrajinskoj vojsci. 

dipstejt mapa

Mapa okoline Dobropolja

Ono što se ne poklapa sa ruskim izveštajima, ako isključimo neka sporedna neslaganja, jeste što su Rusi tvrdili da su zauzeli istoimeno selo Dobropolje, koje se nalazi severozapadno, od u ovom tekstu pomenutog Ševčenka.

dipstejt mapa

Karta Dobropolja i dela Donjecke oblasti

Dobropolje, Ševčenko, Bilicki i mesta prikazana na karti, nalaze se u Donjeckoj oblasti. 

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"