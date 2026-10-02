UKRAJINCI PRIZNALI - RUSI NEZAUSTAVLJIVO NAPREDUJU: Karta brzinski prekrojena, Dobropolje pred padom (MAPA)
UKRAJINSKA neprofitna organizacija "Dipstejt" ažurirala je svoju dobru poznatu mapu, priznavši rusko napredovanje kod Ševčenka i Bilickog, te su ruske trupe dospele na samo nekoliko kilometara od Dobropolja.
Dobropolje je mesto od ključnog značaja za Ukrajince i za Ruse je do sada predstavljao neosvojivu tvrđavu. Nepristupačan teren, kuće, podrumi, tuneli godili su do sada Ukrajincima, koji su ovo mesto branili.
Prema podacima "Dipstejta" od 30. septembra, 21.54 časa, Rusi su napredovali kod Ševčenka i Bilickog.
Ova klešta bi trebalo da se spoje kod Dobropolja i tu izvedu završni udarac ukrajinskoj vojsci.
Ono što se ne poklapa sa ruskim izveštajima, ako isključimo neka sporedna neslaganja, jeste što su Rusi tvrdili da su zauzeli istoimeno selo Dobropolje, koje se nalazi severozapadno, od u ovom tekstu pomenutog Ševčenka.
Dobropolje, Ševčenko, Bilicki i mesta prikazana na karti, nalaze se u Donjeckoj oblasti.
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