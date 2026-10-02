LUKAŠENKO O TRAMPU: Jedno kaže ujutru, drugo uveče, ali sam mu zahvalan

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko nazvao je danas sebe "trampistom", uprkos povremenim otvorenim kritikama koje, kako je rekao, upućuje američkom predsedniku Donaldu Trampu.

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- Ja sam, kao što često kažem, trampista. Podržavao sam Trampa, a siguran sam da su ga i mnogi od vas podržali na izborima - rekao je Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koje učestvuju u Evroazijskom međuvladinom savetu u Minsku.

Međutim, napomenuo je da, takođe, otvoreno kritikuje postupke aktuelnog predsednika SAD, uključujući i tokom pregovora sa američkom delegacijom, i direktno iznosi svoj stav, prenosi BelTa.

Lukašenko je istakao svoju zahvalnost američkom predsedniku zbog „razotkrivanja zapadne politike, posebno američke“.

- Uprkos galami koja često dolazi od Trampa - jedno kaže ujutru, drugo uveče, zahvalan sam mu što je otvoreno razotkrio politiku Zapada, a pre svega Sjedinjenih Država - izjavio je Lukašenko.

Za Trampa je rekao da se on ne krije iza diplomatskog jezika.

- I videli smo pravo lice zapadne politike, zapadne diplomatije, a pre svega SAD. Na osnovu toga, videvši njihovu politiku, vi izvlačite sopstvene zaključke - rekao je Lukašenko.

(Tanjug)