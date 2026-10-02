Svet

LUKAŠENKO O TRAMPU: Jedno kaže ujutru, drugo uveče, ali sam mu zahvalan

D.D.

02. 10. 2026. u 12:42

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BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko nazvao je danas sebe "trampistom", uprkos povremenim otvorenim kritikama koje, kako je rekao, upućuje američkom predsedniku Donaldu Trampu.

ЛУКАШЕНКО О ТРАМПУ: Једно каже ујутру, друго увече, али сам му захвалан

Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

- Ja sam, kao što često kažem, trampista. Podržavao sam Trampa, a siguran sam da su ga i mnogi od vas podržali na izborima - rekao je Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koje učestvuju u Evroazijskom međuvladinom savetu u Minsku.

Međutim, napomenuo je da, takođe, otvoreno kritikuje postupke aktuelnog predsednika SAD, uključujući i tokom pregovora sa američkom delegacijom, i direktno iznosi svoj stav, prenosi BelTa.

Lukašenko je istakao svoju zahvalnost američkom predsedniku zbog „razotkrivanja zapadne politike, posebno američke“.

- Uprkos galami koja često dolazi od Trampa - jedno kaže ujutru, drugo uveče, zahvalan sam mu što je otvoreno razotkrio politiku Zapada, a pre svega Sjedinjenih Država - izjavio je Lukašenko.

Za Trampa je rekao da se on ne krije iza diplomatskog jezika.

- I videli smo pravo lice zapadne politike, zapadne diplomatije, a pre svega SAD. Na osnovu toga, videvši njihovu politiku, vi izvlačite sopstvene zaključke - rekao je Lukašenko.

(Tanjug)

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