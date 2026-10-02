KOLIKO JE ŠEŠELJ STUDIRAO? Ovo je prava istina
PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj kao student je privlačio toliku pažnju mladih u Sarajevu da su mnogi sa drugih fakulteta dolazili da slušaju kako polaže ispite.
Vojislav Šešelj diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za dve godine i osam meseci 1976. godine, a zatim i magistrirao 1977. godine.
Prosek na kraju studija bio mu je 8,20.
Doktorirao je u Beogradu 25. novembra 1979. godine.
Najmlađi je doktor nauka u SFRJ.
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