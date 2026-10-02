RUSIJA NE ODUSTAJE OD SVOJIH USLOVA: Peskov otkrio šta je neophodno za mir

RUSIJA je uvek otvorena za pregovore, ali traži sveobuhvatno rešenje za ukrajinsku krizu, na koje kijevski režim nije spreman, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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Odgovarajući na pitanja o jučerašnjem nastupu predsednika Vladimira Putina na plenarnom zasedanju Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj", Peskov je ponovio da je Rusija uvek bila i ostaje otvorena za pregovore.

- Kijevski režim ne pokazuje nikakvu sklonost ka sveobuhvatnim dogovorima. Neki parcijalni dogovori nisu u stanju da nas približe mirnom rešenju. Dogovori mogu biti samo sveobuhvatni - rekao je portparol Kremlja.

Rusija želi mir, a ne primirje sa Ukrajinom, dodao je Peskov.

Govoreći o situaciji u Crnom moru, Peskov je istakao da je ona specifična, dok Rusija u tom području odgovara na udare koje izvodi Ukrajina.

"Rusija odgovara na udare koje je počela da izvodi Ukrajina. Ukrajina mora da plati svoju cenu za to i već je plaća", rekao je portparol Kremlja.

On je dodao da Moskva za sada nema konkretne informacije o inicijativi Turske i Ujedinjenih nacija za osiguravanje bezbednosti plovidbe u Crnom moru.

Peskov je naglasio da Rusija nastavlja Specijalnu vojnu operaciju i da je za Moskvu važno da u potpunosti preseče isporuke vojne opreme Kijevu morskim putem.

(RT Balkan)