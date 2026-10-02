Svet

"OTVORENO SAM REKAO PUTINU" Lukašenko: Nikada nećemo dozvoliti da se Rusima puca u leđa

В. Н.

02. 10. 2026. u 12:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BELORUSKA strana će uvek biti privržena zajedničkom kursu sa Rusijom, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koje učestvuju u Evroazijskom međuvladinom savetu u Minsku.

ОТВОРЕНО САМ РЕКАО ПУТИНУ Лукашенко: Никада нећемо дозволити да се Русима пуца у леђа

Foto: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

- Nekoliko reči, da biste razumeli moj stav o ratu u Ukrajini. (Ruski predsednik) Vladimir Vladimirovič (Putin) i ja često razgovaramo o ovom pitanju. Naši pristupi se pažljivije razmatraju, jer i on i ja znamo šta se dešava duž linije kontakta. Na kraju krajeva, mi smo 'koagresori'. Delimo isto pitanje. Ponekad u šali razgovaramo o tome ko je veći 'agresor' – on ili ja - istakao je Lukašenko.

Beloruski lider je objasnio da ima svoju jedinstvenu perspektivu o ukrajinskom sukobu.

- Otvoreno sam rekao predsedniku Putinu: imam svoje razumevanje određenih aspekata sukoba u Ukrajini, ali ćemo uvek ostati privrženi našem zajedničkom kursu. Ako vi, rusko rukovodstvo, donesete odluku, mi ćemo uvek biti uz vas, uprkos našim različitim razumevanjima šta se tamo dešava - napomenuo je Lukašenko.

Belorusija je uvek pratila jedan pravac, održavajući svoju posvećenost integraciji unutar postsovjetskog prostora, naglasio je on.

- Što se tiče Belorusije, želim da vas uverim, i nećete mi ništa zameriti: mi smo davno odredili svoj kurs. Predugo sam predsednik. Uvek smo pratili jedan pravac, nikada nismo menjali našu politiku – posvećeni smo integraciji, pre svega unutar postsovjetskog prostora - rekao je Lukašenko.

Uvek uz bratski narod

Beloruski lider je poručio da Belorusi nikada neće dozvoliti da Rusima pucaju u leđa i da će uvek stajati uz svoj bratski narod.

- Nikada nećemo dozvoliti da Rusima pucaju u leđa. Zastupamo ovaj stav i nastavićemo da ga zastupamo. Stajaćemo uz naš bratski narod - naglasio je Lukašenko.

- Nikada nismo bili izdajnici - dodao je beloruski lider.

Svet je na prekretnici

Predsednik Belorusije saglasio se sa ocenom ruskog predsednika Vladimira Putina da se svet nalazi na istorijskoj prekretnici.

- Predsednik Rusije je juče bio potpuno u pravu kada je rekao da se nalazimo na takvoj prekretnici. Čak ni sami danas ne razumemo u potpunosti gde se nalazimo i koliko je ozbiljna ta prekretnica u istoriji razvoja svetske civilizacije - zaključio je beloruski lider.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je na plenarnoj sednici Diskusionog kluba „Valdaj“ da je svet došao do odlučujuće prekretnice u svom razvoju i nije reč samo o politici. On je govorio i o Ukrajini, ekonomiji, multipolarnom svetu i drugim ključnim temama.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"