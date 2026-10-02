"OTVORENO SAM REKAO PUTINU" Lukašenko: Nikada nećemo dozvoliti da se Rusima puca u leđa

BELORUSKA strana će uvek biti privržena zajedničkom kursu sa Rusijom, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koje učestvuju u Evroazijskom međuvladinom savetu u Minsku.

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- Nekoliko reči, da biste razumeli moj stav o ratu u Ukrajini. (Ruski predsednik) Vladimir Vladimirovič (Putin) i ja često razgovaramo o ovom pitanju. Naši pristupi se pažljivije razmatraju, jer i on i ja znamo šta se dešava duž linije kontakta. Na kraju krajeva, mi smo 'koagresori'. Delimo isto pitanje. Ponekad u šali razgovaramo o tome ko je veći 'agresor' – on ili ja - istakao je Lukašenko.

Beloruski lider je objasnio da ima svoju jedinstvenu perspektivu o ukrajinskom sukobu.

- Otvoreno sam rekao predsedniku Putinu: imam svoje razumevanje određenih aspekata sukoba u Ukrajini, ali ćemo uvek ostati privrženi našem zajedničkom kursu. Ako vi, rusko rukovodstvo, donesete odluku, mi ćemo uvek biti uz vas, uprkos našim različitim razumevanjima šta se tamo dešava - napomenuo je Lukašenko.

Belorusija je uvek pratila jedan pravac, održavajući svoju posvećenost integraciji unutar postsovjetskog prostora, naglasio je on.

- Što se tiče Belorusije, želim da vas uverim, i nećete mi ništa zameriti: mi smo davno odredili svoj kurs. Predugo sam predsednik. Uvek smo pratili jedan pravac, nikada nismo menjali našu politiku – posvećeni smo integraciji, pre svega unutar postsovjetskog prostora - rekao je Lukašenko.

Uvek uz bratski narod

Beloruski lider je poručio da Belorusi nikada neće dozvoliti da Rusima pucaju u leđa i da će uvek stajati uz svoj bratski narod.

- Nikada nećemo dozvoliti da Rusima pucaju u leđa. Zastupamo ovaj stav i nastavićemo da ga zastupamo. Stajaćemo uz naš bratski narod - naglasio je Lukašenko.

- Nikada nismo bili izdajnici - dodao je beloruski lider.

Svet je na prekretnici

Predsednik Belorusije saglasio se sa ocenom ruskog predsednika Vladimira Putina da se svet nalazi na istorijskoj prekretnici.

- Predsednik Rusije je juče bio potpuno u pravu kada je rekao da se nalazimo na takvoj prekretnici. Čak ni sami danas ne razumemo u potpunosti gde se nalazimo i koliko je ozbiljna ta prekretnica u istoriji razvoja svetske civilizacije - zaključio je beloruski lider.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je na plenarnoj sednici Diskusionog kluba „Valdaj“ da je svet došao do odlučujuće prekretnice u svom razvoju i nije reč samo o politici. On je govorio i o Ukrajini, ekonomiji, multipolarnom svetu i drugim ključnim temama.

(Sputnjik)