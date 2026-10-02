VRHOVNI SUD IZRAELA PRESEKAO: Arapskim strankama ipak dozvoljen izlazak na izbore

VRHOVNI sud Izraela jednoglasno je danas odbacio odluku Centralne izborne komisije o zabrani učešća Zajedničkoj listi većinski arapskih stranaka na predstojećim izborima, ocenivši da nisu ispunjeni zakonski uslovi za njihovu diskvalifikaciju, dok je većinom glasova odbacio i zabranu kandidature poslanika Hadaša Ofera Kasifa.

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Sud je odbacio i zabranu učešća stranci Ram koja je bila deo vlade Naftalija Beneta i Jaira Lapida, preneo je Tajms of Izrael. Vrhovni sud je sa sedam glasova prema dva odbacio odluku Centralne izborne komisije da zabrani kandidaturu Oferu Kasifu iz stranke Hadaš. Sudije su navele da se protive njegovim "skandaloznim komentarima i postupcima", ali su ocenile da oni ne ispunjavaju stroge uslove za diskvalifikaciju utvrđene ranijom sudskom praksom.

Centralna izborna komisija prethodno je zabranila učešće dve arapske izborne liste - Ujedinjene arapske liste i Zajedničke liste, koalicije tri stranke.

Odluke suda donete su uoči parlamentarnih izbora u Izraelu zakazanih za 27. oktobar.

(Tanjug)