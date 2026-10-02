VRHOVNI SUD IZRAELA PRESEKAO: Arapskim strankama ipak dozvoljen izlazak na izbore
VRHOVNI sud Izraela jednoglasno je danas odbacio odluku Centralne izborne komisije o zabrani učešća Zajedničkoj listi većinski arapskih stranaka na predstojećim izborima, ocenivši da nisu ispunjeni zakonski uslovi za njihovu diskvalifikaciju, dok je većinom glasova odbacio i zabranu kandidature poslanika Hadaša Ofera Kasifa.
Sud je odbacio i zabranu učešća stranci Ram koja je bila deo vlade Naftalija Beneta i Jaira Lapida, preneo je Tajms of Izrael. Vrhovni sud je sa sedam glasova prema dva odbacio odluku Centralne izborne komisije da zabrani kandidaturu Oferu Kasifu iz stranke Hadaš. Sudije su navele da se protive njegovim "skandaloznim komentarima i postupcima", ali su ocenile da oni ne ispunjavaju stroge uslove za diskvalifikaciju utvrđene ranijom sudskom praksom.
Centralna izborna komisija prethodno je zabranila učešće dve arapske izborne liste - Ujedinjene arapske liste i Zajedničke liste, koalicije tri stranke.
Odluke suda donete su uoči parlamentarnih izbora u Izraelu zakazanih za 27. oktobar.
(Tanjug)
Preporučujemo
MEŠANjE U IZBORE: Izrael upro prstom u Veliku Britaniju, najavio kontramere
02. 10. 2026. u 11:00
ONI SU ŠIRILI MRŽNjU Vučić: Kad Srbin oseti da im neko napada zemlju - teško njima!
01. 10. 2026. u 18:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)