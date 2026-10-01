SKANDAL U PENTAGONU: Neovlašćeni korisnici imali pristup podacima miliona lica

U BAZI podataka Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država došlo je do bezbednosnog propusta u kojem su otkriveni osetljivi lični podaci 2,76 miliona živih američkih vojnih i civilnih lica, kao i 294.000 preminulih osoba, potvrdio je zvaničnik Pentagona za Foks njuz.

Foto: Depositphotos/icholakov01

Neovlašćeni korisnici pristupili su nešifrovanim datotekama sa brojevima socijalnog osiguranja i podacima o vojnom ili civilnom zaposlenju u periodu od oktobra 2025. do jula 2026. godine. Centar za podatke o vojnom osoblju (DMDC) otkrio je ranjivost u sistemu za deljenje datoteka 16. jula i potom obavestio pogođene osobe. Pentagon je saopštio da je problem odmah otklonjen i da nema naznaka da su podaci zloupotrebljeni.

Ministarstvo nije identifikovalo neovlašćene korisnike niti je saopštilo kako su došli do pristupa sistemu. Pogođene osobe biće obaveštene poštom putem kompanije "Identity Theft Guard Solutions" (IDX), koja će im pružiti podršku u praćenju kreditne sposobnosti i zaštiti identiteta, u zavisnosti od vrste podataka kojima je pristupljeno.

(Tanjug)