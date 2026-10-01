MIGRANTSKI PRITISAK NE POPUŠTA: Italija produžila kontrole prema Španiji, Madrid uzvraća

ITALIJANSKE vlasti produžile su za 15 dana kontrole na vazdušnim i pomorskim granicama putnika koji dolaze iz Španije, zbog procene da još postoje rizici povezani s migracionim pritiskom, dok je Madrid najavio recipročnu meru prema putnicima iz Italije.

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Ovo je treće produženje privremene suspenzije primene šengenskih pravila sa Španijom, uvedene pre dva meseca nakon pojačanog priliva migranata krajem jula u španskoj eksklavi Seuti, prenela je ANSA.

Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi doneo je odluku o produženju nakon konsultacija sa Komitetom za analizu migracija i bezbednosti granica, koji se sastao ovih dana.

Prema proceni italijanske vlade, situacija se nije značajnije promenila i i dalje postoje realni rizici koji su bili razlog za uvođenje kontrola.

Prema najavi Pjantedozija, plan bi trebalo da ojača saradnju među državama članicama, spoljne granice EU, borbu protiv krijumčarenja migranata i sistem vraćanja migranata.

Italijanski ministar najavio je i ubrzavanje formiranja centara za zadržavanje migranata pred deportaciju.

Prema njegovim rečima, od početka godine iz Italije je sprovedeno više od 6.500 prinudnih i dobrovoljnih potpomognutih povrataka migranata.

O odluci su obaveštene Evropska komisija i nadležna ministarstva unutrašnjih poslova drugih članica EU.

Madrid je kontrole prvi put uveo 8. avgusta, kao odgovor na početnu odluku Rima, a one se odnose na vazdušne i pomorske veze za putnike iz trećih zemalja koji u Španiju dolaze iz Italije.

Nova odluka o kontrolama dolazi uoči sastanka ministara pravde i unutrašnjih poslova EU, na kojem bi Evropska komisija trebalo da predstavi "akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje iznenadnih masovnih ilegalnih dolazaka migranata".

(Tanjug)