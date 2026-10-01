MIGRANTSKI PRITISAK NE POPUŠTA: Italija produžila kontrole prema Španiji, Madrid uzvraća
ITALIJANSKE vlasti produžile su za 15 dana kontrole na vazdušnim i pomorskim granicama putnika koji dolaze iz Španije, zbog procene da još postoje rizici povezani s migracionim pritiskom, dok je Madrid najavio recipročnu meru prema putnicima iz Italije.
Ovo je treće produženje privremene suspenzije primene šengenskih pravila sa Španijom, uvedene pre dva meseca nakon pojačanog priliva migranata krajem jula u španskoj eksklavi Seuti, prenela je ANSA.
Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi doneo je odluku o produženju nakon konsultacija sa Komitetom za analizu migracija i bezbednosti granica, koji se sastao ovih dana.
Prema proceni italijanske vlade, situacija se nije značajnije promenila i i dalje postoje realni rizici koji su bili razlog za uvođenje kontrola.
Prema najavi Pjantedozija, plan bi trebalo da ojača saradnju među državama članicama, spoljne granice EU, borbu protiv krijumčarenja migranata i sistem vraćanja migranata.
Italijanski ministar najavio je i ubrzavanje formiranja centara za zadržavanje migranata pred deportaciju.
Prema njegovim rečima, od početka godine iz Italije je sprovedeno više od 6.500 prinudnih i dobrovoljnih potpomognutih povrataka migranata.
O odluci su obaveštene Evropska komisija i nadležna ministarstva unutrašnjih poslova drugih članica EU.
Madrid je kontrole prvi put uveo 8. avgusta, kao odgovor na početnu odluku Rima, a one se odnose na vazdušne i pomorske veze za putnike iz trećih zemalja koji u Španiju dolaze iz Italije.
Nova odluka o kontrolama dolazi uoči sastanka ministara pravde i unutrašnjih poslova EU, na kojem bi Evropska komisija trebalo da predstavi "akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje iznenadnih masovnih ilegalnih dolazaka migranata".
(Tanjug)
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