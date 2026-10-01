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KREMLJ UPUTIO APEL SJEDINJENIM DRŽAVAMA: "Učinite to odmah!"

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01. 10. 2026. u 12:16

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RUSIJA poziva Sjedinjene Države da odmah obnove ekonomske veze, ne čekajući rešavanje sukoba u Ukrajini.

КРЕМЉ УПУТИО АПЕЛ СЈЕДИЊЕНИМ ДРЖАВАМА: Учините то одмах!

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ovo je izjavio portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

Portparol Kremlja je napomenuo da Vašington, uprkos očiglednim prednostima obnavljanja ekonomskih odnosa sa Moskvom, i dalje to pitanje vezuje za rešavanje situacije u Ukrajini.

„Oni kažu: ’Prvo rešenje, pa tek onda realizacija projekata’. Mi smatramo da ne moramo da čekamo; mogli bismo da radimo na obostranu korist već sada”, naglasio je Peskov.

Prethodno je predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio da Ukrajina sprečava nastavak pregovora o rešavanju sukoba.

On je istakao da Kijev deklarativno izražava želju za mirom i spremnost na dijalog, a istovremeno čini sve što je u njegovoj moći da pregovore učini nemogućim.

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