SIRENE ZAVIJAJU, VATRENE KUGLE SE SRUČILE NA HARKOV: Grad u užarenom obruču, hitno se oglasio Kijev

U UKRAJINSKIM i zapadnim medijima postalo je uobičajeno da ruski predsednik Vladimir Putin nema nameru da pristane na bilo kakvu vrstu prekida vatre – bilo potpuno ili delimično ( pomorsko ili energetsko ) – jer očekuje da će ove zime koristiti vazdušne napade da „završi“ Ukrajinu – da uništi njen energetski sektor, ostavi ukrajinske gradove bez vode i grejanja, uništi industriju, poseje paniku i očaj u društvu, a zatim od ukrajinske vlade izvuče ustupke koje Kremlj želi u vezi sa uslovima okončanja rata.