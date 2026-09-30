Svet

SIRENE ZAVIJAJU, VATRENE KUGLE SE SRUČILE NA HARKOV: Grad u užarenom obruču, hitno se oglasio Kijev

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

30. 09. 2026. u 22:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EKSPLOZIJA je odjeknula u Harkovu u vreme vazdušne opasnosti, javio je ukrajinski televizijski kanal „Suspilne“.

СИРЕНЕ ЗАВИЈАЈУ, ВАТРЕНЕ КУГЛЕ СЕ СРУЧИЛЕ НА ХАРКОВ: Град у ужареном обручу, хитно се огласио Кијев

Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

 - Eksplozija se čula u Harkovu - navodi se u objavi na Telegram kanalu „Suspilne“.

Prema podacima onlajn mape ukrajinskog Ministarstva digitalne transformacije, u delu Harkovske oblasti oglašen je signal za vazdušnu opasnost.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RUSIJA ODLUČNA DA POBEDI: Ukrajinska ekonomija u očaju, zima će biti veliki izazov
Svet

0 0

RUSIJA ODLUČNA DA POBEDI: Ukrajinska ekonomija u očaju, zima će biti veliki izazov

U UKRAJINSKIM i zapadnim medijima postalo je uobičajeno da ruski predsednik Vladimir Putin nema nameru da pristane na bilo kakvu vrstu prekida vatre – bilo potpuno ili delimično ( pomorsko ili energetsko ) – jer očekuje da će ove zime koristiti vazdušne napade da „završi“ Ukrajinu – da uništi njen energetski sektor, ostavi ukrajinske gradove bez vode i grejanja, uništi industriju, poseje paniku i očaj u društvu, a zatim od ukrajinske vlade izvuče ustupke koje Kremlj želi u vezi sa uslovima okončanja rata.

30. 09. 2026. u 22:05

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"