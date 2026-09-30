ĐACI PROTESTUJU JER IM FALE PROFESORI: Pobuna francuskih srednjoškolaca

Francuski srednjoškolci su izašli na ulice i sukobili se sa policijom, dok su tražili više nastavnika i drugog osoblja, manje pretrpane razrede i rasporede, bolje uslove u školama. Nezadovoljni su i sistemom upisa na fakultete.

Foto: Goran Čvorović

Podigli su barikade, bilo je paljenja kontejnera i automobila, gađanja policije kamenicama i drugim predmetima, naročito u Lilu, Lionu i pojedinim mestima u pariskom regionu. Direktor škole povređen je projektilom ispaljenim iz pirotehničkog sredstva, dok je profesor na severu Francuske fizički napadnut.

Privedeno je oko 440 osoba, uglavnom maloletnika, dok je povređen 31 učenik i zaposleni u školama, kao i 48 policajaca. Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez naveo je čak sedam slučajeva bacanja hlorovodonične kiseline na policiju.

Zbog malih plata, u francuskom školstvu postoji hronični manjak nastavnika, a to se automatski odražava i na kvalitet nastave. Mnogi čak i tokom cele školske godine nemaju zamene. Raspored časova je problematičan, jer neka deca imaju nastavu i od osam do 18 sati.

Upis na fakultete je specifičan zbog sistema "Parkursup" preko koga se još u februaru u završnoj godini srednje škole elektronski upiše deset želja, pa šta algoritam odabere. Retko ko bude zadovoljan.

Različite akcije su zabeležene u 416 obrazovnih ustanova, odnosno u više od 11 odsto francuskih liceja. Unije studenata i đaka liceja već pozivaju na novu veliku rundu blokada za danas, a zatim i na manifestaciju mladih 6. oktobra.

PODRŠKA KRILA LEVICE

Krajnje levičarski Nepotčinjeni otvoreno podržavaju mobilizaciju i njeni poslanici dolaze pred blokirane škole. Vlada optužuje Melanšonovu stranku da podstiče i koristi ovaj pokret, dok oni tvrde da samo podržavaju legitimne zahteve učenika.