Politika

BLOKADER "POD GASOM" OSTAJE BEZ VOZAČKE I AUTA: Policija ga zaustavila sa 1,65 promla

В. Н.

30. 09. 2026. u 22:30

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ISTAKNUTI blokader iz Šapca Filip. T. noćas je u toku redovne kontrole saobraćaja u Šapcu priveden zbog teškog pijanstva 1.65 alkohola u krvi.

БЛОКАДЕР ПОД ГАСОМ ОСТАЈЕ БЕЗ ВОЗАЧКЕ И АУТА: Полиција га зауставила са 1,65 промла

Foto: Novosti

Prema prvim saznanjima njemu će biti oduzeta vozačka dozvola i automobil.

Takođe protiv njega će možda biti podneta i krivična prijava jer nije postupio po nalogu službenog lica.

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