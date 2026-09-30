EVROPA DIREKTNO UKLJUČENA U RAT? Fabrike za proizvodnju oružja potencijalne mete Rusiji
FABRIKE u Evropi koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju, rekla je direktorka odeljenja za informisanje i štampu ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u sredu.
Zaharova je na konferenciji za novinare rekla da su evropske zemlje direktno uključene u sukob putem vojne potpore Ukrajini, dodavši da takve aktivnosti odgađaju kraj rata.
To je bio njen odgovor na pitanje o spremnosti Poljske da na svojoj teritoriji izgradi fabriku za proizvodnju raketa presretača za sastav Patriot za Ukrajinu.
- Fabrike oružja u evropskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju i ne treba misliti da će vojne fabrike van ukrajinske teritorije koje proizvode oružje za režim u Kijevu biti sigurne. Svako ko tako misli, vara se - rekla je Zaharova.
- Evropske zemlje su direktno uključene u ukrajinski sukob. One ne pružaju samo pomoć. Otvaranjem fabrika oružja i zajedničkih ulaganja, one su u potpunosti uključene. To samo odgađa rešenje sukoba umesto da pomaže, kao što neke snage u Evropi misle ili zamišljaju - dodala je.
NATO i mnoge evropske zemlje rekle su da će nastaviti pružati potporu Ukrajini i pomagati joj da potisne ruske snage i nastavi obarati ruske dronove i projektile.
(Index.hr)
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