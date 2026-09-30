Svet

EVROPA DIREKTNO UKLJUČENA U RAT? Fabrike za proizvodnju oružja potencijalne mete Rusiji

Jelena Ždralić

30. 09. 2026. u 21:55

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FABRIKE u Evropi koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju, rekla je direktorka odeljenja za informisanje i štampu ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u sredu.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО УКЉУЧЕНА У РАТ? Фабрике за производњу оружја потенцијалне мете Русији

Vladimir Putin, Foto Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Zaharova je na konferenciji za novinare rekla da su evropske zemlje direktno uključene u sukob putem vojne potpore Ukrajini, dodavši da takve aktivnosti odgađaju kraj rata.

To je bio njen odgovor na pitanje o spremnosti Poljske da na svojoj teritoriji izgradi fabriku za proizvodnju raketa presretača za sastav Patriot za Ukrajinu.

- Fabrike oružja u evropskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju i ne treba misliti da će vojne fabrike van ukrajinske teritorije koje proizvode oružje za režim u Kijevu biti sigurne. Svako ko tako misli, vara se - rekla je Zaharova.

- Evropske zemlje su direktno uključene u ukrajinski sukob. One ne pružaju samo pomoć. Otvaranjem fabrika oružja i zajedničkih ulaganja, one su u potpunosti uključene. To samo odgađa rešenje sukoba umesto da pomaže, kao što neke snage u Evropi misle ili zamišljaju - dodala je.

NATO i mnoge evropske zemlje rekle su da će nastaviti pružati potporu Ukrajini i pomagati joj da potisne ruske snage i nastavi obarati ruske dronove i projektile.

(Index.hr)

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