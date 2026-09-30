OGLASIO SE KRISTIJANO RONALDO: Evo zbog čega je napustio reprezentaciju Portugala

Oglasio se Kristijano Ronaldo.

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Fudbaler Portugala Kristijano Ronaldo zvanično je saopštio da je napustio reprezentaciju.

- Posle konferencije za novinare selektora reprezentacije i posle razgovora sa predsednikom Portugalskog fudbalskog saveza, doneo sam odluku da napustim trening kamp reprezentacije. U dogledno vreme, saopštiću Portugalcima istinu o razlozima koji su motivisali moj odlazak iz reprezentacije, kojoj sam uvek bio posvećen. Sad je vreme da poželim sreću Portugalu i svim mojim saigračima - napisao je 41-godišnji Ronaldo na Instagramu.

Ronaldo je apsolutni rekorder Portugala sa 234 odigrane utakmice i 146 datih golova. Sa reprezentacijom je bio prvak Evrope 2016. godine i osvajač Lige nacija 2019. i 2025. godine.

