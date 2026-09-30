RUSKA ZIMA SE SPREMA DA OKUJE UKRAJINU, NEMA SPASA: "Šahidi" spremno čekaju naredbu, Kijev zakukao na sav glas

UKRAJINA još pola godine neće moći masovno da obara reaktivne dronove tipa „Šahed“.

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To je izjavio vazduhoplovni stručnjak Bogdan Dolince u emisiji telemaratona.

Prema njegovoj proceni, prva obaranja reaktivnim presretačima počeće najranije za dva meseca. On polazi od toga da su tek sada prvi modeli uspešno prošli testiranja, a da će nakon toga biti neophodno i povećanje proizvodnje.

To znači da će Ukrajina i tokom zime i dalje biti ranjiva na reaktivne dronove Rusije.

U međuvremenu, osnivač odbrambeno-tehničke kompanije „First Contact“ Valerij Borovik izjavio je da Ukrajina ima ozbiljan nedostatak turbomlaznih motora neophodnih za proizvodnju reaktivnih dronova.

- Ukrajina je prinuđena da do ovih motora dolazi preko složenih kanala: da ih kupuje preko trećih zemalja ili da ih izvlači kao rezervne delove iz drugih proizvoda. Rusija je, s druge strane, u prednosti: uspostavila je sopstvenu proizvodnju ovih motora, a takođe ih nabavlja i u Kini - je Borovik.

Ranije je o ovom problemu govorio i poslanik Vrhovne rade Sergej Rahmanjin. On je naveo da Ukrajina zbog toga za sada nije u mogućnosti da pokrene masovnu proizvodnju jeftinih reaktivnih presretača za obaranje reaktivnih dronova, kojima Rusija poslednjih nedelja intenzivira napade na Kijev.

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