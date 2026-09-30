BRUTALNO NAPAO AKTIVISTE SNS U NIŠU: Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu!
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. J. (60) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi.
Kako je saopštio MUP, on se sumnjiči da je juče u Nišu, dok je u ruci držao metalnu šipku, udario glavom pedesettrogodišnjeg muškarca u glavu koji je sa još jednim muškarcem pokušao da ga anketira.
Povređeni pedesettrogodišnjak zbrinut je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
Povređenog Denisa Stojanovića danas je posetio i Aleksandar Vučić.
(Tanjug)
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