Politika

BRUTALNO NAPAO AKTIVISTE SNS U NIŠU: Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu!

В. Н.

30. 09. 2026. u 22:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. J. (60) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi.

БРУТАЛНО НАПАО АКТИВИСТЕ СНС У НИШУ: Ухапшен почасни конзул Аустрије у Нишу!

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Kako je saopštio MUP, on se sumnjiči da je juče u Nišu, dok je u ruci držao metalnu šipku, udario glavom pedesettrogodišnjeg muškarca u glavu koji je sa još jednim muškarcem pokušao da ga anketira.

Povređeni pedesettrogodišnjak zbrinut je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Povređenog Denisa Stojanovića danas je posetio i Aleksandar Vučić.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RUSIJA ODLUČNA DA POBEDI: Ukrajinska ekonomija u očaju, zima će biti veliki izazov
Svet

0 0

RUSIJA ODLUČNA DA POBEDI: Ukrajinska ekonomija u očaju, zima će biti veliki izazov

U UKRAJINSKIM i zapadnim medijima postalo je uobičajeno da ruski predsednik Vladimir Putin nema nameru da pristane na bilo kakvu vrstu prekida vatre – bilo potpuno ili delimično ( pomorsko ili energetsko ) – jer očekuje da će ove zime koristiti vazdušne napade da „završi“ Ukrajinu – da uništi njen energetski sektor, ostavi ukrajinske gradove bez vode i grejanja, uništi industriju, poseje paniku i očaj u društvu, a zatim od ukrajinske vlade izvuče ustupke koje Kremlj želi u vezi sa uslovima okončanja rata.

30. 09. 2026. u 22:05

Politika
Tenis
Fudbal
USPEH KOJI SE DELI: ALTA banka otvorila prvu ekspozituru u Užicu uz podršku lokalnoj zajednici

USPEH KOJI SE DELI: ALTA banka otvorila prvu ekspozituru u Užicu uz podršku lokalnoj zajednici