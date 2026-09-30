DUGI REDOVI ZA UČENJE ITALIJANSKOG: Roditelji učenika stranaca a koji ranije nisu hteli da uče jezik

PRIMENA Zakona o ograničenju od maksimalno 30 procenata stranih učenika u razredu i poziv roditeljima koji nisu italijanski državljani da pohađaju besplatan kurs opismenjavanja doneo je neočekivani efekat u interesovanju da uče jezik i tako se u redu za čekanje našlo preko 31.000 migranata.

Unsplash

U provincijskim centrima za obrazovanje odraslih za kurseve italijanskog jezika čeka 31.181, od tog broja su 90 posto stranci, prevashodno oni roditelji koji imaju poteškoća da decu uključe u sistem školstva sa italijanskom decom i u komunikaciji sa nastavnicima. Prijavljivanje je počelo, a nepoštovanje propisa onih koji odbijaju da pohađaju kurs predviđa kaznu od 200 do 1.000 evra.

I odmah se ukazao problem, nedostaju i učionice i nastavnici. Teško su dostupni kursevi jer potražnja premašuje ponudu. Problem sa listama čekanja je široko rasprostranjen, na severu na kurseve čeka 18.210. U regionu Lacio gde je za period 2026 – 2028. godina predviđeno 15 sati učenja jezika nedeljno - nedostaje gotovo sve. Sada će mreže od skoro stotinu udruženja morati da priskoči u pomoć na celoj teritoriji, jer ima samo 130 centara, sa još 936 pridruženih kancelarija za smeštaj maloletnika stranih državaljana bez pratnje. Očekuje se rešavanje javnim finansiranjem, jer su čitava područja lišena takve mogućnosti i stvara se sve veća lista čekanja.

Da bi se rešio hronični nedostatak učionica, i nastavnika kojih ima ukupno 354, a potreban je duplo veći broj, Pokrajinski centri za obrazovanje odraslih, nacionalna mreža direktora škola, sindikati i Ministarstvo za obrazovanje predlažu intervencije podeljene u tri oblasti: popodnevni i večernji kursevi jezika koristeći učionice kada su redovni časovi za školsku decu završeni, realizovanje prostora u protokolu sa opštinama, u parohijama i dobrovoljnim udruženjima, radi korišćenja civilnih prostorija i objekata. Neophodna je deblokada dodatnog nastavnog kadra, zapošljavanje specijalizovanih nastavnika za učenje italijanskog kao drugog jezika stranaca.

Tome se dodaje i uvođenje fleksibilnog obrazovnog programa digitalne nastave, vežbanje i učenje na daljinu, čime se smanjuje potreba za svakodnevnim fizičkim prostorom onih koji su na čekanju.