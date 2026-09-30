SRDANOVIĆ PRETI NARODU SRBIJE: Spremni smo na sve da bi se dokopali vlasti (FOTO)
PRVI na listi blokadera Ilija Srdanović jasno preti narodu Srbije.
Kako se navodi na naslovnici Nedeljnika - "Dobili su lice protivnika", pa se pitamo zašto Ilija Srdanović toliko mrzi srpski narod da mora i protivnik da mu bude, ne samo jedan od mrzitelja svega srpskog - nego prvi, lice tog pokreta koji ruši Srbiju.
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