Politika

SRDANOVIĆ PRETI NARODU SRBIJE: Spremni smo na sve da bi se dokopali vlasti (FOTO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 22:22

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PRVI na listi blokadera Ilija Srdanović jasno preti narodu Srbije.

СРДАНОВИЋ ПРЕТИ НАРОДУ СРБИЈЕ: Спремни смо на све да би се докопали власти (ФОТО)

nedeljnik

Kako se navodi na naslovnici Nedeljnika  - "Dobili su lice protivnika", pa se pitamo zašto Ilija Srdanović toliko mrzi srpski narod da mora i protivnik da mu bude, ne samo jedan od mrzitelja svega srpskog - nego prvi, lice tog pokreta koji ruši Srbiju.

nedeljnik

Sramna naslovnica Nedeljnika

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