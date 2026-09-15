JASNA PORUKA LIDERA SEVERNE KOREJE: Čvrsto sam uveren u pobedu Rusije

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un rekao je da uvek podržava ruskog predsednika Vladimira Putina i ruski narod i izrazio uverenost u pobedu Moskve u Specijalnoj vojnoj operaciji, navodi se u telegramu, čiji je tekst objavila Korejska centralna telegrafska agencija (KCNA).

Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

- Čvrsto sam uveren u pobedu Ruske Federacije u današnjem svetom ratu za odbranu bezbednosnih interesa zemlje i međunarodne pravde. Obećavam da ću nepokolebljivo podržavati vas i bratski ruski narod - navodi se u poruci.

Severnokorejski lider je istakao da obe zemlje danas "jačaju poverenje i solidarnost" i zajednički brane pravdu i mir, dok istovremeno nastavljaju da ispisuju nova poglavlja u velikoj istoriji savezništva.

- Moja volja, kao i volja vlade DNRK, da sveobuhvatno širimo i produbljujemo naše zajedničke poslove sa Ruskom Federacijom ostaje nepokolebljiva, utemeljena na zajedničkoj viziji svetle budućnosti korejsko-ruskih odnosa – odnosa izgrađenih na tradicijama prijateljstva, dobrosusedstva i uzajamne pomoći, kao i na čvrstom savezništvu - dodao je Kim Džong Un.

Takođe je Putinu i ruskom narodu poželeo pobedu i slavu na njihovom putu ka budućnosti.

Ruski predsednik je prošle nedelje čestitao severnokorejskom lideru 78. godišnjicu osnivanja Demokratske Narodne Republike Koreje, ističući da su se odnosi dveju zemalja uvek zasnivali na principima prijateljstva, dobrosusedstva i uzajamne pomoći, te izrazio spremnost za dalje jačanje sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Moskve i Pjongjanga.

U junu 2024. godine, Vladimir Putin i Kim Džong Un potpisali su Sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Rusije i DNRK. Sporazum je stupio na snagu 4. decembra iste godine.

Član 4. sporazuma predviđa da će druga strana odmah pružiti vojnu i drugu pomoć, koristeći sva raspoloživa sredstva, ukoliko jedna od strana bude izložena oružanom napadu od strane druge države ili više zemalja i nađe se u stanju rata. Ova odredba je u skladu sa članom 51. Povelje UN, kao i sa zakonima Rusije i DNRK.

(RT Balkan)

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