PALO OKO 110 MILIMETARA KIŠE: Ovoj zemlji preti opasan scenario, stručnjaci izdali važno upozorenje građanima (VIDEO)

ZA DANAS su u Japanu najavljene obilne kiše, a meteorolozi upozoravaju na mogucćnost pojave klizišta, poplava u nižim predelima i izlivanja reka.

Foto: Printskrin/Jutjub/Nippon Television News Japan

Japanska meteorološka agencija je objavila informacije o rekordnim padavinama koje su se dogodile u veoma kratkom periodu.

Radarska analiza pokazuje da je oko 110 milimetara kiše palo u oblasti oko grada Tacuno, u prefekturi Hjogo, tokom jednog sata.

Do 5 časova ovog jutra, kišni oblaci koji su se formirali iznad regiona Čugoku i Tokai doneli su padavine od 35 milimetara na sat gradu Fuču, a 30 milimetara gradu Izu.

Očekuje se da će front koji se kreće ka jugu izazvati veoma nestabilne vremenske prilike na širokom području od severa do zapada Japana, kao i obilne padavine u pojedinim oblastima.

Posebno se očekuju izuzetno jake padavine u delovima regiona Tokai, u centralnom delu Japana.

Agencija apeluje na građane da budu na oprezu zbog mogućih klizišta, poplava u nižim predelima, izlivanja reka, udara groma, jakih udara vetra i grada.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO