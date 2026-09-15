PALO OKO 110 MILIMETARA KIŠE: Ovoj zemlji preti opasan scenario, stručnjaci izdali važno upozorenje građanima (VIDEO)
ZA DANAS su u Japanu najavljene obilne kiše, a meteorolozi upozoravaju na mogucćnost pojave klizišta, poplava u nižim predelima i izlivanja reka.
Japanska meteorološka agencija je objavila informacije o rekordnim padavinama koje su se dogodile u veoma kratkom periodu.
Radarska analiza pokazuje da je oko 110 milimetara kiše palo u oblasti oko grada Tacuno, u prefekturi Hjogo, tokom jednog sata.
Do 5 časova ovog jutra, kišni oblaci koji su se formirali iznad regiona Čugoku i Tokai doneli su padavine od 35 milimetara na sat gradu Fuču, a 30 milimetara gradu Izu.
Očekuje se da će front koji se kreće ka jugu izazvati veoma nestabilne vremenske prilike na širokom području od severa do zapada Japana, kao i obilne padavine u pojedinim oblastima.
Posebno se očekuju izuzetno jake padavine u delovima regiona Tokai, u centralnom delu Japana.
Agencija apeluje na građane da budu na oprezu zbog mogućih klizišta, poplava u nižim predelima, izlivanja reka, udara groma, jakih udara vetra i grada.
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