Svet

SILAN RUSKI UDAR TOKOM NOĆI: Pogođeni ukrajinski logistički centri i luke

В.Н.

15. 09. 2026. u 08:58

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TOKOM noći, Oružane snage Ruske Federacije izvele su grupne udare bespilotnim letelicama po ukrajinskim logističkim centrima i lukama, kao i po plovilima koja koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

СИЛАН РУСКИ УДАР ТОКОМ НОЋИ: Погођени украјински логистички центри и луке

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

U Odeskoj oblasti pogođen je logistički centar u naselju Velika Balka, koji služi za skladištenje i distribuciju vojnog tereta koji u Ukrajinu stiže iz inostranstva, navodi se u ministarstvu.

U luci "Čornomorsk" pogođen je teretni brod i trajekt koji su dopremili teret namenjen snabdevanju ukrajinskim snagama.

Osim toga, nastavljeni su udari na železničku infrastrukturu u zapadnoj Ukrajini, koja se koristi za transport vojnog tereta iz evropskih zemalja, poručili su u ministarstvu.

Ruske snage sistematski izvode udare na transportnu i lučku infrastrukturu koja se koristi u interesima Oružanih snaga Ukrajine. Gotovo svakodnevno, Ministarstvo odbrane Rusije izveštava o udarima na logistička čvorišta, posebno u lučkim područjima kao što je Odesa.

Ruski zvaničnici su objasnili da su ove mere sistemske prirode i da predstavljaju odgovor na poteze ukrajinske strane koji utiču na rusku ekonomiju i infrastrukturu.

(RT Balkan)

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