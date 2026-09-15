DETE (3) ŽIVOTNO UGROŽENO: Novi detalji drame u Hrvatskoj
TROGODIŠNjE dete životno je ugroženo nakon požara koji je sinoć izbio u stambenoj zgradi u Zadru, a prema nezvaničnim informacijama, u trenutku izbijanja požara dete je bilo samo u stanu.
Požar je izbio u stanu na četvrtom spratu, a zadarski vatrogasci dojavu su dobili u 19.50, preneo je Indeks.
Na teren su izašli sa pet vozila i po ulasku u stan zatekli požar u kuhinji i dnevnom boravku, dok su u prostoriji ispunjenoj dimom pronašli teško povređeno dete.
U požaru su izgorele dve prostorije, a vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu i ugašena. Dete je vozilom Hitne pomoći prevezeno u Opštu bolnicu Zadar.
Zadobilo je opekotine drugog stepena koje su zahvatile između 40 i 60 odsto tela, kao i opekotine disajnih puteva.
Klaićeva bolnica u Zagrebu je referentni centar za lečenje najtežih opekotina, a povređeno dete bi tamo trebalo da bude prebačeno čim njegovo zdravstveno stanje to dozvoli.
Tačan uzrok požara za sada nije poznat.
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