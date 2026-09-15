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DETE (3) ŽIVOTNO UGROŽENO: Novi detalji drame u Hrvatskoj

Танјуг

15. 09. 2026. u 07:48

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TROGODIŠNjE dete životno je ugroženo nakon požara koji je sinoć izbio u stambenoj zgradi u Zadru, a prema nezvaničnim informacijama, u trenutku izbijanja požara dete je bilo samo u stanu.

ДЕТЕ (3) ЖИВОТНО УГРОЖЕНО: Нови детаљи драме у Хрватској

Foto: Printsrkin/Jutjub/ Al Jazeera Balkans

Požar je izbio u stanu na četvrtom spratu, a zadarski vatrogasci dojavu su dobili u 19.50, preneo je Indeks.

Na teren su izašli sa pet vozila i po ulasku u stan zatekli požar u kuhinji i dnevnom boravku, dok su u prostoriji ispunjenoj dimom pronašli teško povređeno dete.

U požaru su izgorele dve prostorije, a vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu i ugašena. Dete je vozilom Hitne pomoći prevezeno u Opštu bolnicu Zadar.

Zadobilo je opekotine drugog stepena koje su zahvatile između 40 i 60 odsto tela, kao i opekotine disajnih puteva.

Klaićeva bolnica u Zagrebu je referentni centar za lečenje najtežih opekotina, a povređeno dete bi tamo trebalo da bude prebačeno čim njegovo zdravstveno stanje to dozvoli.

Tačan uzrok požara za sada nije poznat.

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