NEOČEKIVANI ZAOKRET U EU: Odluka o ruskim sankcijama odložena u poslednjem trenutku

AMBASADORI Evropske unije saglasili su se da produže sankcije hiljadama ruskih pojedinaca i firmi za samo nedelju dana, kako bi rešili neslaganja oko njihovog produženja za šest meseci, saopštio je protparol irskog predsednišvta EU.

Foto: Oleg Elkov/Alamy/Profimedia

On je naveo da su sankcije produžene za sedam dana kako bi se državama članicama omogućilo dodatno vreme da sveobuhvatno ispitaju predloge za obnovu.

Ambasadori država EU imali su rok da do danas postignu dogovor o obnavljanju trenutnih sankcija, ali se nisu usaglasili po pitanju toga da li sa liste sankcionisanih treba ukloniti ruskog-uzbekistanskog milijardera Alishera Usmanova, piše Rojters.

Francuska i Slovačka se zalažu za njegovo uklanjanje sa liste pozivajući se na "zabrinutost u vezi sa nacionalnom bezbednošću", izjavile su evropske diplomate.

Sankcije, koje pogađaju skoro 3.000 kompanija i pojedinaca, trebalo je da isteknu 15. septembra, ali je rok produžen radi dodatnog razmatranja predloga za obnavljanje.

Sankcije EU zahtevaju jednoglasno odobrenje svih 27 država članica i neophodno ih je obnavljati svakih šest meseci.

Usmanov je početkom 2026. godine imao bogatstvo procenjeno na 18,8 milijardi dolara, prema Blumbergovom indeksu milijardera.

On je pokrenuo brojne sudske procese u Evropi sa krajnjim ciljem da mu se sankcije ukinu. Zemlje EU često do poslednjeg trenutka raspravljaju o obnavljanju sankcija Rusiji, što je u prošlosti uglavnom bilo zbog zahteva bivšeg mađarskog lidera, Viktora Orbana, i Slovačke, koja gaji bolje odnose sa Moskvom nego većina drugih država EU.

U junu su se zemlje EU prvi put saglasile da sektorske sankcije bloka, poput onih koje se odnose na energiju, obnove na period od godinu dana kako bi se smanjila mogućnost za ovakve debate.

Prve opsežne ekonomske i sektorske sankcije EU protiv Rusije uvedene su u julu 2014. godine, kao direktan odgovor na rusku aneksiju Krima u martu te godine i rasplamsavanje sukoba u istočnoj Ukrajini.

Nakon što je Rusija 24. februara 2022. godine pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini, EU joj je zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Velikom Britanijom i drugim G7 partnerima uvela najstrože i najsveobuhvatnije pakete sankcija u modernoj istoriji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Ovako se EU policija u Valensiji obračunava sa demonstrantima!