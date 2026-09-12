AfD PODNEO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV MERCA Brandner: Prešao je granicu, pravosuđe mora da reaguje
DESNIČARSKA Alternativa za Nemačku (AfD) podnela je krivičnu prijavu protiv nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog njegove izjave da planovi te stranke za "remigraciju" predstavljaju "etničko čišćenje".
Poslanik AfD-a Štefan Brandner ocenio je da je Mercova izjava prešla granicu i zatražio da nemačko pravosuđe reaguje.
- Insinuacija da poslanička grupa AfD, koja čvrsto stoji na osnovama nemačkog ustava, podržava etničko čišćenje, odnosno na kraju proterivanja i ubistva, toliko je jasna da pravosuđe mora da reaguje - naveo je Brandner.
Merc je tokom debate u Bundestagu u sredu rekao da je "remigracija" samo drugo ime za "etničko čišćenje na osnovu porekla i boje kože", prenosi briselski portal Politiko.
On je istovremeno upozorio da bi stroga migraciona politika AfD-a nanela veliku štetu nemačkoj privredi.
Prema članu 46 nemačkog Ustava, poslanici Bundestaga uglavnom uživaju zaštitu od pravnih postupaka zbog izjava iznetih u parlamentu.
Međutim, ta zaštita ne važi u slučaju "klevetničkih uvreda", na šta se AfD poziva u svojoj prijavi.
Pojam "remigracija" AfD koristi za povratak ili deportaciju migranata za koje ta stranka smatra da nemaju pravo da ostanu u Nemačkoj.
Taj koncept može da obuhvata deportaciju osoba bez legalnog statusa, ali i šire planove za iseljavanje migranata i njihovih potomaka.
Merc do sada nije komentarisao prijavu AfD-a, dok njegova pres-služba nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.
AfD je u svom izbornom programu za pokrajinu Saksonija-Anhalt posebno poglavlje posvetila pitanjima "imigracije i remigracije".
Ta stranka je u nedelju ostvarila ubedljivu izbornu pobedu u toj pokrajini.
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