TENZIJE NE PRESTAJU: Pjongjang aktivirao balistički arsenal nakon petodnevnih manevara „Fridom Edž“
SEVERNA Koreja ispalila je jutros više balističkih raketa kratkog dometa prema Istočnom moru, saopštila je južnokorejska vojska, samo dan nakon što su Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države i Japan završili trilateralnu vojnu vežbu.
U saopštenju se navodi da je južnokorejska vojska detektovala više balističkih raketa lansiranih iz područja Vonsana u Severnoj Koreji, kao i da su rakete preletele oko 250 kilometara pre nego što su pale u more, preneo je Jonhap.
"Naša vojska pomno prati različite aktivnosti Severne Koreje u okviru odbrambenog saveza Južne Koreje i SAD i održava kapacitete i spremnost da odlučno i snažno odgovori na svaku provokaciju", ističe se u saopštenju.
Do najnovijeg lansiranja severnokorejskih raketa došlo je nakon što su Južna Koreja, SAD i Japan u petak okončali petodnevnu vojnu vežbu "Fridom Edž" u međunarodnim vodama istočno i južno od južnokorejskog ostrva Džedžu.
(Sputnjik)
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