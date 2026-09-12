Svet

TENZIJE NE PRESTAJU: Pjongjang aktivirao balistički arsenal nakon petodnevnih manevara „Fridom Edž“

V.N.

12. 09. 2026. u 07:50

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SEVERNA Koreja ispalila je jutros više balističkih raketa kratkog dometa prema Istočnom moru, saopštila je južnokorejska vojska, samo dan nakon što su Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države i Japan završili trilateralnu vojnu vežbu.

ТЕНЗИЈЕ НЕ ПРЕСТАЈУ: Пјонгјанг активирао балистички арсенал након петодневних маневара „Фридом Еџ“

Tanjug/Ap/Korean Central News Agency

U saopštenju se navodi da je južnokorejska vojska detektovala više balističkih raketa lansiranih iz područja Vonsana u Severnoj Koreji, kao i da su rakete preletele oko 250 kilometara pre nego što su pale u more, preneo je Jonhap.

"Naša vojska pomno prati različite aktivnosti Severne Koreje u okviru odbrambenog saveza Južne Koreje i SAD i održava kapacitete i spremnost da odlučno i snažno odgovori na svaku provokaciju", ističe se u saopštenju.

Do najnovijeg lansiranja severnokorejskih raketa došlo je nakon što su Južna Koreja, SAD i Japan u petak okončali petodnevnu vojnu vežbu "Fridom Edž" u međunarodnim vodama istočno i južno od južnokorejskog ostrva Džedžu.

(Sputnjik)

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