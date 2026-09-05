Svet

EKSPLOZIJE U ODESI I ROVNU: Novi udari po Ukrajini

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2026. u 15:54

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EKSPLOZIJE su u subotu odjeknule u Odesi i Rovnu, javio je ukrajinski javni servis „Suspilne“.

ЕКСПЛОЗИЈЕ У ОДЕСИ И РОВНУ: Нови удари по Украјини

Foto: Printskrin Iks

Prema podacima onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju, u trenutku eksplozija u Odeskoj i Rovenskoj oblasti nije bila proglašena vazdušna opasnost.

sputnikportal.rs

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