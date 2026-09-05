EKSPLOZIJE U ODESI I ROVNU: Novi udari po Ukrajini
EKSPLOZIJE su u subotu odjeknule u Odesi i Rovnu, javio je ukrajinski javni servis „Suspilne“.
Prema podacima onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju, u trenutku eksplozija u Odeskoj i Rovenskoj oblasti nije bila proglašena vazdušna opasnost.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
KO SE SVE BORI U UKRAJINI? Mirošnik otkrio odakle stižu strani plaćenici
03. 09. 2026. u 08:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)