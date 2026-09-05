Svet

TRI AKTIVNA URAGANA SE KREĆU KA HAVAJIMA: Izdata upozorenja za pripremu evakuacije zbog oluje 5. kategorije

В.Н.

05. 09. 2026. u 15:07

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Zvanični izveštaji Nacionalnog centra za uragane (NHC) upozoravaju da se uragan Louel, praćen vetrovima do 260 km/h, kreće južno od Hila i da će tokom vikenda skrenuti direktno ka okrugu Kauai i zapadnim Havajskim ostrvima.

ТРИ АКТИВНА УРАГАНА СЕ КРЕЋУ КА ХАВАЈИМА: Издата упозорења за припрему евакуације због олује 5. категорије

Printscreen/Youtube/Fox Weather

- Predviđa se da će Louel biti blizu snage glavnog, razornog uragana u trenutku kada se približi u ponedeljak uveče i tokom noći zapadnim Havajskim ostrvima - navodi se u saopštenju NHC. 

Dodaje se da postoji rizik od olujnih udara talasa i vetra na delove Havaja, naročito na obali ostrva Kauai početkom sledeće nedelje, a očekuje se da će meteorološka upozorenja stupiti na snagu u subotu.

- Stanovnici treba da pripreme plan za slučaj uragana i da prate savete lokalnih zvaničnika. Obilne padavine povezane sa uraganom Louel uticaće dolaze na Havajska ostrva u nedelju popodne i nastaviće se početkom iduće nedelje - saopštio je Centar.

Takođe, postoji mogućnost da će urgana Louel izazvati visoke surf talase koji su opasni po život i jake povratne struje tokom narednih nekoliko dana.

Nacionalni centar za uragane najavio je da će se ovi talasi pojačati početkom sledeće nedelje. 

Printscreen/nhc.noaa.gov

Uragan Karina se trenutno nalazi u centralnom delu Tihog okeana i zadržava snagu uragana kategorije 1.

Iako prognoze pokazuju da će Karina proći severnije od Havaja, meteorolozi sa prate  putanju jer bi njena blizina mogla da utiče na konačno kretanje uragana Louel.

Na istočnoj strani, uragan Mari je prema poslednjim izveštajima je počeo da slabi dok se kreće ka severozapadu.

Na Atlantiku trenutno nema aktivnih tropskih ciklona, čime je zabeležen najmirniji početak septembra u poslednjih šest decenija.

(NHC/Njujork Tajms/Foks Njuz)

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