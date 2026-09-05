RUSKI ČEKIĆ UDARA SVE JAČE: Pao novi položaj u DNR, oslobođena Kurtovka, PVO oborila 763 drona
RUSKE snage su oslobodile naselje Kurtovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 205 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila, 12 automobila, artiljerijsko oruđe, protivvazdušni raketni sistem, dve stanice za radio-elektronsku borbu i radarsku stanicu za kontrabaterijsku borbu RADA RPS-42 izraelske proizvodnje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 210 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 16 automobila, artiljerijsko oruđe i stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 205 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 16 automobila i dva oruđa poljske artiljerije.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 425 vojnika, dva borbena oklopna vozila, devet automobila i haubica M777 kalibra 155 mm.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 310 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 10 automobila i stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" izbacile su iz stroja 35 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 21 automobil i dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Sistemima PVO ruske snage oborile su sedam vođenih avionskih bombi, jedan reaktivni projektil američkog sistema za višecevne raketne bacače HIMARS i 763 dronova.
(RT Balkan)
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RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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