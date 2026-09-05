Svet

RUSKI ČEKIĆ UDARA SVE JAČE: Pao novi položaj u DNR, oslobođena Kurtovka, PVO oborila 763 drona

P. Đurđević

05. 09. 2026. u 12:56

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RUSKE snage su oslobodile naselje Kurtovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСКИ ЧЕКИЋ УДАРА СВЕ ЈАЧЕ: Пао нови положај у ДНР, ослобођена Куртовка, ПВО оборила 763 дрона

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 205 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila, 12 automobila, artiljerijsko oruđe, protivvazdušni raketni sistem, dve stanice za radio-elektronsku borbu i radarsku stanicu za kontrabaterijsku borbu RADA RPS-42 izraelske proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 210 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 16 automobila, artiljerijsko oruđe i stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 205 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 16 automobila i dva oruđa poljske artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 425 vojnika, dva borbena oklopna vozila, devet automobila i haubica M777 kalibra 155 mm.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 310 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 10 automobila i stanica za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" izbacile su iz stroja 35 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, 21 automobil i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage oborile su sedam vođenih avionskih bombi, jedan reaktivni projektil američkog sistema za višecevne raketne bacače HIMARS i 763 dronova.

(RT Balkan)

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