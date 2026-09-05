Svet

LE PEN I FILIP U ŽESTOKOM SUKOBU: Evo i zašto

В.Н.

05. 09. 2026. u 13:32

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KANDIDATI za predsednika Francuske Marin Le Pen i bivši premijer Eduar Filip sukobili su se zbog pitanja pomoći Ukrajini, nakon što je krajnje desničarska stranka Nacionalno okupljanje najavila da bi u slučaju dolaska na vlast obustavila podršku Kijevu.

ЛЕ ПЕН И ФИЛИП У ЖЕСТОКОМ СУКОБУ: Ево и зашто

foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

Spor je počeo nakon što je potpredsednik Nacionalnog okupljanja Luj Alio, odgovarajući na pitanje televizije BFM o mogućnosti prekida pomoći Ukrajini, potvrdio da njegova stranka planira da obustavi podršku.

Filip, kandidat desničarske stranke Horizonti i jedan od vodećih potencijalnih protivnika Le Pen u drugom krugu predsedničkih izbora, kritikovao je takav stav, ocenivši da bi prekid pomoći Ukrajini značio "služenje Rusiji" i predstavljao pretnju bezbednosti Evrope i Francuske.

Le Pen je odgovorila kritikama na račun Filipovih rezultata u međunarodnoj politici i ekonomiji, navodeći da se od početka ruskog napada na Ukrajinu zalaže za organizovanje velike mirovne konferencije radi okončanja sukoba diplomatskim putem.

Filip je potom optužio Marin Le Pen za veze sa Rusijom i ocenio da bi njena politika prema Ukrajini predstavljala „kriminalnu slabost“ prema Kremlju.

Predsednički izbori u Francuskoj biće održani u dva kruga - krajem aprila i početkom maja 2027. godine, a Le Pen trenutno vodi u anketama.

 

(Tanjug)

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