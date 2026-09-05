TRAMP SE POHVALIO: Neverovatno leto za američka putovanja
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je ovo leto bilo neverovatno za američka putovanja.
"Kakvo neverovatno leto za američka putovanja! Amerikanci su proputovali skoro 300 milijardi milja, naši nacionalni parkovi su dočekali 78 miliona posetilaca, a milioni su leteli avionima", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.
Prema njegovim rečima, samo svetsko prvenstvo u fudbalu generisalo je više od 18 milijardi dolara za američku ekonomiju i podržalo više od 160.000 radnih mesta.
"Putovanja i turizam znače radna mesta, investicije i milijarde dolara koji se ulivaju u američka preduzeća i zajednice. Smanjujemo birokratiju, modernizujemo vazdušni saobraćaj i olakšavamo posećivanje i poslovanje u Sjedinjenim Državama", dodao je on.
Predsednik SAD ocenio je da je Amerika otvorena za poslovanje i da najbolje tek dolazi.
(Tanjug)
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