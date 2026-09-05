TRAMP SE POHVALIO: Neverovatno leto za američka putovanja

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je ovo leto bilo neverovatno za američka putovanja.

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"Kakvo neverovatno leto za američka putovanja! Amerikanci su proputovali skoro 300 milijardi milja, naši nacionalni parkovi su dočekali 78 miliona posetilaca, a milioni su leteli avionima", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Prema njegovim rečima, samo svetsko prvenstvo u fudbalu generisalo je više od 18 milijardi dolara za američku ekonomiju i podržalo više od 160.000 radnih mesta.

"Putovanja i turizam znače radna mesta, investicije i milijarde dolara koji se ulivaju u američka preduzeća i zajednice. Smanjujemo birokratiju, modernizujemo vazdušni saobraćaj i olakšavamo posećivanje i poslovanje u Sjedinjenim Državama", dodao je on.

Predsednik SAD ocenio je da je Amerika otvorena za poslovanje i da najbolje tek dolazi.



(Tanjug)