Svet

TRAMP ŠALJE IZASLANIKE: Vitkof i Kušner putuju u Moskvu i Kijev sa predlogom za okončanje rata

V.N.

05. 09. 2026. u 07:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da su njegovi specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner otputovali u Rusiju i Ukrajinu.

ТРАМП ШАЉЕ ИЗАСЛАНИКЕ: Виткоф и Кушнер путују у Москву и Кијев са предлогом за окончање рата

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće rekao da su Vitkof i Kušner otputovali za Moskvu i Kijev kako bi predstavili predlog za okončanje rata u Ukrajini, prenosi Rojters.

Američki zvaničnici su ranije u petak najavili da će Vitkof i Kušner tokom vikenda u Moskvi i Kijevu učestvovati na razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

Kako je najavljeno, Vitkof i Kušner će sutra u Moskvi razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a u nedelju će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu.

BONUS VIDEO

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije
Svet

0 1

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije

„Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“ knjiga je renomiranog američkog geopolitičkog analitičara i stručnjaka za nacionalnu bezbednost Brendona Vajherta, u kojoj postoji jedan zanimljiv deo sa početka, a odnosi se na obećanja s kraja 20. veka kako ratova više neće biti. Mislilo se da je raspad SSSR-a ujedno i kraj svih svetskih problema, ali eto nas 35 godina kasnije u nikad bližem neverovatnom sukobu Rusije i NATO.

04. 09. 2026. u 23:20

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu

Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu