TRAMP ŠALJE IZASLANIKE: Vitkof i Kušner putuju u Moskvu i Kijev sa predlogom za okončanje rata

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da su njegovi specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner otputovali u Rusiju i Ukrajinu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće rekao da su Vitkof i Kušner otputovali za Moskvu i Kijev kako bi predstavili predlog za okončanje rata u Ukrajini, prenosi Rojters.

Američki zvaničnici su ranije u petak najavili da će Vitkof i Kušner tokom vikenda u Moskvi i Kijevu učestvovati na razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

Kako je najavljeno, Vitkof i Kušner će sutra u Moskvi razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a u nedelju će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu.

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