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IZRAEL IZVEO VIŠE NAPADA NA LIBAN: Povređene 23 osobe, ima mrtvih

В.Н.

05. 09. 2026. u 07:35

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NAJMANjE tri osobe su poginule, a 23 je povređeno u izraelskim udarima na jugu i istoku Libana tokom noći, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.

ИЗРАЕЛ ИЗВЕО ВИШЕ НАПАДА НА ЛИБАН: Повређене 23 особе, има мртвих

Foto: Jose Hernandez / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ministarstvo kaže da su udari izvedeni na pet lokacija u regionima Tir i Nabatija na jugu zemlje i regionu Beka na istoku Libana, prenose mediji.

Nije precizirano koliko je među žrtvama i ranjenima bilo vojnika, a koliko civila.

Kako se navodi, udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe koje deluju u bezbednosnoj zoni južnog Libana.

(Sputnjik)

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