IZRAEL IZVEO VIŠE NAPADA NA LIBAN: Povređene 23 osobe, ima mrtvih

NAJMANjE tri osobe su poginule, a 23 je povređeno u izraelskim udarima na jugu i istoku Libana tokom noći, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.

Foto: Jose Hernandez / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ministarstvo kaže da su udari izvedeni na pet lokacija u regionima Tir i Nabatija na jugu zemlje i regionu Beka na istoku Libana, prenose mediji.

Nije precizirano koliko je među žrtvama i ranjenima bilo vojnika, a koliko civila.



Kako se navodi, udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe koje deluju u bezbednosnoj zoni južnog Libana.

(Sputnjik)