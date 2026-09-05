IZRAEL IZVEO VIŠE NAPADA NA LIBAN: Povređene 23 osobe, ima mrtvih
NAJMANjE tri osobe su poginule, a 23 je povređeno u izraelskim udarima na jugu i istoku Libana tokom noći, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.
Ministarstvo kaže da su udari izvedeni na pet lokacija u regionima Tir i Nabatija na jugu zemlje i regionu Beka na istoku Libana, prenose mediji.
Nije precizirano koliko je među žrtvama i ranjenima bilo vojnika, a koliko civila.
(Sputnjik)
Preporučujemo
KAC POSLAO JEZIVU PORUKU IRANU: "Vratićemo vas u kameno doba"
03. 09. 2026. u 15:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)