Svet

SVET NA IVICI NOVE ESKALACIJE! Tramp najavio udar na iranski nuklearni kompleks

P. Đurđević

04. 09. 2026. u 22:17

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikaks.

СВЕТ НА ИВИЦИ НОВЕ ЕСКАЛАЦИЈЕ! Трамп најавио удар на ирански нуклеарни комплекс

Foto: Fatemeh Bahrami/AFP/Profimedia, Li Rui/Xinhua News/Profimedia, Foxpictures/Depositphotos

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće rekao da će američka vojska možda uskoro doći do planine Pikaks.

Planina Pikaks, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u ​​Natanzu, utvrđeno je mesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana kompleksa.

SAD i Iran su tokom protekle nedelje obnovili međusobne udare, nakon primirja koje je prethodno bilo na snazi.

(Sputnjik)

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