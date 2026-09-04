SVET NA IVICI NOVE ESKALACIJE! Tramp najavio udar na iranski nuklearni kompleks
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikaks.
Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće rekao da će američka vojska možda uskoro doći do planine Pikaks.
Planina Pikaks, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, utvrđeno je mesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana kompleksa.
(Sputnjik)
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