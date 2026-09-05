MI NISMO VIŠE TAOCI BLOKADERA Pavkov: Dosta je narod trpeo što oni nemaju cilj, tome je kraj, zaokružiće listu na čelu sa Aleksandrom Vučićem

MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je gostujući na Informer televiziji da je građanima dosta trpljenja blokadera i njihovog odsustva cilja te da će na predstojećim izborima zaokružiti prvog.

Foto: printskrin instagram/ sarapavkov.official

-Svaki potez i aktivnost Vučića nam govore šta treba da radimo. Treba da svi mi budemo glasnici te politike i da razumemo kako da to primenimo u našem delovanju. Odlazak među svoj narod je to što predsednik radi, obilazi sva mesta za koja blokaderi ni ne znaju da postoje. Verujem da to što je rekao koliko smo radili sada, pa od momenta kad bude nova vlada moramo da radimo više. Oni ruše, mi gradimo, oni razjedinjuju i blokiraju, mi ujedinjujemo. Nemaju program i plan, ni ispred svoje zgrade, mi treba da se ponašamo kao oni. Razlika je između njih i nas i građani to svakim danom svce više vide. Prethodni period smo trpeli, jer oni nemaju cilj. Mi svi moramo da smo taoci njihovi, tome je sad kraj. Građani će zaokružiti prvog na listi - rekla je Pavkov.

"MI U SNS SMO VOJNICI I NA USLUZI GRAĐANIMA"

Pavkov je navela da su svi u SNS vojnici te da blokaderi to ne razumeju.

- Mi smo vojnici i na usluzi građanima. I svaki zadatak ćemo ispuniti. Važno je da nakon dve godine torture, fokusiramo da nikoga ne ostavimo bez pomoći. Mene kada pozovu ljudi koji imaju zdravstveni problem i iz drugog tabora su mi im pomognemo. Oni nama ne. Oni su zadojeni mržnjom. Pokušavam da budem dosledna i budem čovek. Uverena sam da sutra budu na vlasti i da nama bude u pitanju neka egzistencijalna stvar mislim da nam ne bi pomogli. Mi u sebi nemamo motiv da budemo agresivni. Iako nas provociraju, ne razumeju da smo vojnici - rekla je Pavkov.

"SITUACIJA U JOVINOJ GIMNAZIJI ŽE IZAĆI NA DOBRE GRANE"

Kada su u pitanju dešavanja u Gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu smatra da je dobro smišljeno političko delovanje.

-Političko delovanje u jednoj senzitivnoj areni sa renomeom koji ima ta gimnazija. Morate da budete istrajni pa ako se ne dopadne manjinskoj grupi, a znamo kakve relacije imaju sa onima koji nisu u našoj političkoj opciji. Žao mi je što je jedan od primera lepote Novog Sada u drugi kontekst stavljen. Ta deca su izgubila godinu i više života koji je najlepši. Istrajaće nadam se svi i uverena sam da će to izaći na dobre grane - rekla je Pavkov.

"REFORMA OBRAZOVANjA NEOPHODNA"

Pavkov smatra da reforma obrazovanja treba da bude jedan od prioriteta nove Vlade.

-Zbog teških reformi koje su pokrenute i 2014. i prošle godine morali smo da istrpimo određene stvari u prosveti. Generalno, ozbiljno treba da se radi na reformi obrazovanja. Tačno se vidi koliko oni koji predstavljaju taj sistem, a ne podržavaju SNS, žive kao beli medvedi. Tri puta je bio manji budžet pre 2012. godine, kad je u pitanju obrazovanje. Za studentski standard je povećan iznos, da ne pominjemo stopu nezaposlenosti. Reforma je neophodna. Delovanje blokadera košta više od milijardu evra. I to je uticaj stranog faktora koji je došao u Srbiju. Reforma obrazovanja mora da bude prioritet - jasna je Pavkov.

(Dnevni.rs)