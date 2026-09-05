Politika

Glavni transparent na Gej paradi - Studenti pobeđuju!

В.Н.

05. 09. 2026. u 18:27

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BEOGRAD - u toku je protestna šetnja inicijalno okupljenih u parku „Manjež“, u okviru manifestacija pod nazivom „Nedelja ponosa“.

Главни транспарент на Геј паради - Студенти побеђују!

Foto: Printskrin

U šetnji učestvuje 2103 lica (utvrđeno preciznim brojanjem).

Učesnici šetnje se nalaze ispred zgrade Vlade Srbije.

U navedenoj koloni primećen je transparent sa natpisom "Studenti pobeđuju, izađi i glasaj".

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