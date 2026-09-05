JOŠ JEDNA POTVRDA: Glavni blokader iz Niša stigao na gej paradu
GLAVNI blokader iz Niša stigao je na gej paradu.
Nakon gađanja policajaca jajima, Mateja Nikolić došao je da na gej paradi takođe podrži bloakdere.
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