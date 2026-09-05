Politika

JOŠ JEDNA POTVRDA: Glavni blokader iz Niša stigao na gej paradu

Novosti online

05. 09. 2026. u 19:53

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GLAVNI blokader iz Niša stigao je na gej paradu.

ЈОШ ЈЕДНА ПОТВРДА: Главни блокадер из Ниша стигао на геј параду

Foto: Printskrin Iks

Nakon gađanja policajaca jajima, Mateja Nikolić došao je da na gej paradi takođe podrži bloakdere.

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