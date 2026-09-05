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BUKTI U HRVATSKOJ: Vatrena stihija kod Slavonskog Broda gori 15 hektara

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2026. u 19:35

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POŽAR na području opštine Brodski Stupnik kod Slavonskog Broda u Hrvatskoj ponovo se danas aktivirao, a zahvaćena je površina od oko 15 hektara, saopštila je Policijska uprava brodsko-posavska, prenose hrvatski mediji.

БУКТИ У ХРВАТСКОЈ: Ватрена стихија код Славонског Брода гори 15 хектара

Foto: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

U saopštenju se dodaje da u požaru nema povređenih osoba, preneo je portal Index.hr.

Kako se navodi, požar je izbio na šumskom predelu zvanom Cerje, a na terenu su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brodski Stupnik.

Policija će nakon gašenja, u saradnji sa inspektorom zaštite od požara, obaviti uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti izbijanja požara, naveo je portal.

Tanjug

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