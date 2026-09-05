FRANCUZ NA POL POZICIJI: Gasli na prvom mestu dočekuje Veliku nagradu Italije

Vozač Alpine Pjer Gasli osvojio je pol poziciju pred Veliku nagradu Italije u Monci, 13. trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Francuz je do prve pol pozicije u karijeri došao senzacionalnim krugom u samom finišu kvalifikacija (1:21.786), sa šest stotinki prednosti u odnosu na Džordža Rasela iz Mercedesa.

Najbliži njima dvojici bio je vozač Meklarena Oskar Pjastri sa 18 stotinki iza Gaslija, ali je pod istragom zbog usporavanja Lijama Losona, koji je menjao povređenog Isaka Hađara u Red Bulu.

Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli na kraju je bio sedmi, ali će startovati sa začelja zbog promene pogonske jedinice, koja čeka i Losona.

Trka za Veliku nagradu Monce vozi se sutra od 15 sati.



