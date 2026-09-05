OBAVEŠTENJE ZA PUTNIKE: Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena od srede do 31. decembra
ŽELEZNIČKA stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede, 9. septembra, sve do 31. decembra, saopštilo je danas preduzeće "Srbijavoz".
Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin bunar.
Preduzeće Srbijavoz uputilo je molbu putnicima da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu navedene izmene.
Raspoložive informacije korisnicima usluga su dostupne na sajtu www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.
Tanjug
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