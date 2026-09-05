Društvo

OBAVEŠTENJE ZA PUTNIKE: Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena od srede do 31. decembra

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2026. u 19:45

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ŽELEZNIČKA stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede, 9. septembra, sve do 31. decembra, saopštilo je danas preduzeće "Srbijavoz".

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПУТНИКЕ: Железничка станица Нови Београд биће затворена од среде до 31. децембра

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin bunar.

Preduzeće Srbijavoz uputilo je molbu putnicima da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu navedene izmene.

Raspoložive informacije korisnicima usluga su dostupne na sajtu www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99.

Tanjug

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