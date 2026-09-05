U SEVERNOJ MAKEDONIJI AKTIVNO 11 POŽARA Centar za upravljanje krizama: Šest žarišta je pod kontrolom
U SEVERNOJ Makedoniji trenutno su aktivni požari na 11 lokacija, a šest je pod kontrolom, saopštio je danas Centar za upravljanje krizama.
U saopštenju se navodi da nisu stavljeni pod kontrolu požari između sela Gračani i Nikištani u opštini Đorče Petrov, kod sela Belica u opštini Makedonski Brod, u ataru sela Podgorci u opštini Struga, u naselju Bedinje u Kumanovu i na lokalitetu Čavkarnik iznad Mavrova u opštini Mavrovo-Rostuše, prenela je Telma.
Ističe se da su pod kontrolu stavljeni požari između sela Burinec, Lokov i Selci u opštini Struga, kod sela Breznica u opštini Makedonski Brod, u ataru sela Kopanica u opštini Saraj, kod lokaliteta Ramno u opštini Čučer-Sandevo, kao i požari na deponijama u Kratovu i Delčevu.
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