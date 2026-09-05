NE NAZIRE SE KRAJ TRAGEDIJI U NEPALU: Više od 1300 poginulih, 5000 nestalih
BROJ žrtava nakon katastrofalnih poplava na granici Nepala i Tibeta povećao se na 1.344, a još 4.996 ljudi se vodi kao nestalo, saopštile su danas vlasti u Nepalu.
Broj žrtava u poplavama i klizištima sa kineske strane granice, na Tibetu, povećan je na 16, dok se 546 osoba vodi kao nestalo, prenosi ABC.
U klizištima i poplavama koje su se u regionu granice između Nepala i Tibeta dogodile pre deset dana, kao nestalo se vodi i oko 70 Amerikanaca, dok je do sada spaseno 17 Amerikanaca, saopštio je ranije Stejt department Sjedinjenih Američkih Država.
Spasilačke operacije u regionu se nastavljaju a do sada je, zahvaljujući međunarodnoj pomoći, spaseno oko 12.000 ljudi, dok je više od 5.000 povređenih dobilo medicinsku pomoć.
Katastrofalne poplave na granici Nepala i Kine je 26. avgusta izazvalo urušavanje ogromnog komada glečera, širokog oko 600 metara, koji je skliznuo sa visine od oko 5.200 metara brzinom većom od 100 kilometara na sat, i čiji je udar u dolini izazvao potres magnitude između 4,4 i 5,2 stepeni Rihterove skale, koji su registrovali seizmološki centri.
Tanjug
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