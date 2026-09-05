BLOKADERI OKAČILI GEJ ZASTAVU NA SKUPŠTINU: Naloženo momentalno uklanjanje
BLOKADERI, u dogovoru sa ZLF (Anđela Ruvidić i Biljana Đorđević) koji ih bezuslovno podržava, okačili su gej zastavu na prozoru Narodne skupštine.
Narodna skupština naložila je momentalno uklanjanje zastave.
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