BLOKADERI OKAČILI GEJ ZASTAVU NA SKUPŠTINU: Naloženo momentalno uklanjanje

BLOKADERSKI muzičar Nemanja Kojić Kojot uspeo je da posle sinoćnjeg skupa u Novom Sadu napravi snimak koji je čak i njegove političke poruke bacio u drugi plan. Pošto se vratio kući, gde ga je supruga pitala „što si pio“, Kojot je nastavio noć ispred groblja u Starim Banovcima, odakle se snimao za društvene mreže i objašnjavao zašto je pio.