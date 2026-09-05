Politika

BLOKADERI OKAČILI GEJ ZASTAVU NA SKUPŠTINU: Naloženo momentalno uklanjanje

Novosti online

05. 09. 2026. u 19:25

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BLOKADERI, u dogovoru sa ZLF (Anđela Ruvidić i Biljana Đorđević) koji ih bezuslovno podržava, okačili su gej zastavu na prozoru Narodne skupštine.

БЛОКАДЕРИ ОКАЧИЛИ ГЕЈ ЗАСТАВУ НА СКУПШТИНУ: Наложено моментално уклањање

Foto: Printskrin

Narodna skupština naložila je momentalno uklanjanje zastave.

Foto: Printskrin

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