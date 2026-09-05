KONAČNO: Andrija Maksimović asistirao u porazu Lajpciga

Bivši fudbaler Crvene zvezde Andrija Maksimović upisao je asistenciju u porazu njegovog Lajpciga od Verdera (3:1).

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Lajpcig je zabeležio poraz na gostovanju Verderu u Bremenu, gde je domaći tim slavio sa 3:1.

Verder je poveo već u četvrtom minutu preko Dinkdžija, a Lajpcig je dugo tražio način da se vrati u utakmicu. Umesto izjednačenja, usledio je novi udarac u 68. minutu, kada je Filkrug pogodio za 2:0. Grul je 12 minuta kasnije praktično rešio pitanje pobednika, dok je Baku u nadoknadi samo ublažio poraz gostiju na dodavanje Andrije Maksimovića.

Maksa levom pic.twitter.com/dt7vx7ELgl — Zoran El Cabezón (@FootballGeekk) September 5, 2026