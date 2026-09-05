Fudbal

KONAČNO: Andrija Maksimović asistirao u porazu Lajpciga

Filip Milošević

05. 09. 2026. u 18:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Bivši fudbaler Crvene zvezde Andrija Maksimović upisao je asistenciju u porazu njegovog Lajpciga od Verdera (3:1).

КОНАЧНО: Андрија Максимовић асистирао у поразу Лајпцига

Photo: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Lajpcig je zabeležio poraz na gostovanju Verderu u Bremenu, gde je domaći tim slavio sa 3:1.

Verder je poveo već u četvrtom minutu preko Dinkdžija, a Lajpcig je dugo tražio način da se vrati u utakmicu. Umesto izjednačenja, usledio je novi udarac u 68. minutu, kada je Filkrug pogodio za 2:0. Grul je 12 minuta kasnije praktično rešio pitanje pobednika, dok je Baku u nadoknadi samo ublažio poraz gostiju na dodavanje Andrije Maksimovića.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače