KONAČNO: Andrija Maksimović asistirao u porazu Lajpciga
Bivši fudbaler Crvene zvezde Andrija Maksimović upisao je asistenciju u porazu njegovog Lajpciga od Verdera (3:1).
Lajpcig je zabeležio poraz na gostovanju Verderu u Bremenu, gde je domaći tim slavio sa 3:1.
Verder je poveo već u četvrtom minutu preko Dinkdžija, a Lajpcig je dugo tražio način da se vrati u utakmicu. Umesto izjednačenja, usledio je novi udarac u 68. minutu, kada je Filkrug pogodio za 2:0. Grul je 12 minuta kasnije praktično rešio pitanje pobednika, dok je Baku u nadoknadi samo ublažio poraz gostiju na dodavanje Andrije Maksimovića.
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