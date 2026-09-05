Svet

VITKOF I KUŠNER POSLE RUČKA ODLAZE U KREMLJ: Trampovi izaslanici u Moskvi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2026. u 16:01

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SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner uputiće se u Kremlj odmah posle poslovnog ručka u Moskvi, izjavio je otpravnik poslova Ambasade SAD u Rusiji Daglas Dajkhaus.

ВИТКОФ И КУШНЕР ПОСЛЕ РУЧКА ОДЛАЗЕ У КРЕМЉ: Трампови изасланици у Москви

Foto: by Dmitry Ant on Unsplash

Vitkof i Kušner su prethodno ručali u jednom moskovskom restoranu sa specijalnim predstavnikom ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktorom Ruskog fonda za direktne investicije Kirilom Dmitrijevim.

-Oni potom idu pravo u Kremlj, rekao je Dajkhaus novinarima.

Kremlj je potvrdio da je za danas planiran sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa Vitkofom i Kušnerom. Američki predstavnici doputovali su u Moskvu ranije danas, a na aerodromu Vnukovo dočekao ih je Dmitrijev.

sputnikportal.rs

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