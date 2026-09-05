VITKOF I KUŠNER POSLE RUČKA ODLAZE U KREMLJ: Trampovi izaslanici u Moskvi
SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner uputiće se u Kremlj odmah posle poslovnog ručka u Moskvi, izjavio je otpravnik poslova Ambasade SAD u Rusiji Daglas Dajkhaus.
Vitkof i Kušner su prethodno ručali u jednom moskovskom restoranu sa specijalnim predstavnikom ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktorom Ruskog fonda za direktne investicije Kirilom Dmitrijevim.
-Oni potom idu pravo u Kremlj, rekao je Dajkhaus novinarima.
Kremlj je potvrdio da je za danas planiran sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa Vitkofom i Kušnerom. Američki predstavnici doputovali su u Moskvu ranije danas, a na aerodromu Vnukovo dočekao ih je Dmitrijev.
sputnikportal.rs
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