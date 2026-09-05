MESI I RONALDO ZAJEDNO U TIMU? Da, moguće je!
Uskoro bi u istom timu mogli da vidimo Lionela Mesija i Kristijana Ronalda.
Karlos Tevez je završio igračku karijeru još pre više od četiri godine, ali njegov oproštaj očigledno neće proći bez spektakla. Legendarni Argentinac želi da poslednji put izađe na teren u društvu brojnih velikana sa kojima je delio svlačionicu i teren, a plan koji priprema mogao bi da donese prizor koji bi privukao pažnju čitavog fudbalskog sveta.
Tevez je postigao dogovor sa predsednikom Boke Juniors Huanom Romanom Rikelmeom da oproštajna utakmica bude održana na čuvenoj Bombonjeri. Velika proslava planirana je za decembar, a nekadašnji argentinski reprezentativac već radi na okupljanju imena koja bi mogla da uveličaju njegov poslednji fudbalski nastup.
“Leo Mesi i Kristijano Ronaldo će biti prisutni, lično ću otići po njih ako bude potrebno. Imam obojicu na Vats Apu“, rekao je Tevez, prenose argentisnki mediji.
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