ŠEŠELJ ŠOKIRAO U JUTARNJEM PROGRAMU: "Otpisani" su prevara, a Valter je dejstvovao u Beogradu
JEDINI pokret otpora u Beogradu za vreme II svetskog rata imali su ravnogorci, izjavio je svojevremeno u jutarnjem programu TV Hepi predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.
- Čuveni Valter (potpukovnik Žarko Todorović) je dejstvovao u Beogradu. Bio je Valter i u Sarajevu, isto značajna ličnost. To je bio Vladimir Perić Valter, značajna linčnost, komunista i sekretar partijske organizacije Sarajeva. On je poginuo na dan oslobođenja Sarajeva, kada je sprečio ustaše da dignu u vazduh električnu centralu u centru Sarajeva, na Skenderiji - objasnio je dr Šešelj.
On je istakao da je beogradski Valter imao čitav niz uspešnih akcija.
- Mnoge ljotićevce su pobili, ali i neke nedićevce. Mnogo hrane i lekova su dostavili na slobodnu teritoriji i mnogo ljudi izveli iz Beograda. Nisu ubijali Nemce zbog osvete "sto Srba za jednog Nemca". Najveća četnička akcija u Beogradu desila se kada je ubijen pukovnik Miloš Masalović, šef kabineta generala Milana Nedića, inače veliki ljotićevac. To je najveća akcija, a ljotićevci i nedićevci su isterali ceo Beograd na Masalovićevu sahranu - rekao je lider radikala.
On je rekao da je samo jedan Nemac ubijen u Beogradu pre borbe za oslobođenje grada.
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