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NA JUGU ALBANIJE IZGORELO ŠEST KUĆA: Više od 170 pripadnika Oružanih snaga, preko 300 vatrogasaca i 21 vatrogasno vozilo na terenu

Танјуг

05. 09. 2026. u 16:02

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U PRIMORSKOJ opštini Himara na jugu Albanije tokom noći je stavljen pod kontrolu požar u kojem je izgorelo šest kuća i vikendica, izjavio je danas albanski ministar odbrane Ermal Nufi.

НА ЈУГУ АЛБАНИЈЕ ИЗГОРЕЛО ШЕСТ КУЋА: Више од 170 припадника Оружаних снага, преко 300 ватрогасаца и 21 ватрогасно возило на терену

Unsplash/Ilustracija

Nufi je kazao da su vatrogasci i dalje na terenu, kako bi se požar konačno ugasio, prenosi "Albanian post".

- U Himari je potpuno mirno stanje, potpuno kontrolisana situacija - kazao je Nufi.

Prema njegovim rečima, u operaciji gašenja požara učestvovalo je više od 170 pripadnika Oružanih snaga, preko 300 vatrogasaca i više od 21 vatrogasno vozilo, a vazdušna intervencija je počela jutros u 6.30 sati.

- Nije bilo gubitka ljudskih života, niti štete na preduzećima, zahvaljujući intervenciji i posvećenosti svih službenika - naglasio je Nufi.

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