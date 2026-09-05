NA JUGU ALBANIJE IZGORELO ŠEST KUĆA: Više od 170 pripadnika Oružanih snaga, preko 300 vatrogasaca i 21 vatrogasno vozilo na terenu
U PRIMORSKOJ opštini Himara na jugu Albanije tokom noći je stavljen pod kontrolu požar u kojem je izgorelo šest kuća i vikendica, izjavio je danas albanski ministar odbrane Ermal Nufi.
Nufi je kazao da su vatrogasci i dalje na terenu, kako bi se požar konačno ugasio, prenosi "Albanian post".
- U Himari je potpuno mirno stanje, potpuno kontrolisana situacija - kazao je Nufi.
Prema njegovim rečima, u operaciji gašenja požara učestvovalo je više od 170 pripadnika Oružanih snaga, preko 300 vatrogasaca i više od 21 vatrogasno vozilo, a vazdušna intervencija je počela jutros u 6.30 sati.
- Nije bilo gubitka ljudskih života, niti štete na preduzećima, zahvaljujući intervenciji i posvećenosti svih službenika - naglasio je Nufi.
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